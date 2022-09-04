Antik dünyanın üretim merkezi Perre

Perre Antik Kenti'nde 2001'de bu yana aralıklarla süren kazı çalışmalarında önceki yıllarda Roma Çeşmesi, büyük blokaj taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı. Süren çalışmalarda, nekropol alanının yanında geçmişi 1600 yıl öncesine dayanan dokuma atölyesi ile yünlerin ipe dönüştüğü ağırlık taşları tespit edildi. Antik Kentte geçen yıl da 1900 yıllık askeri diploma bulundu. Perre Antik Kenti'nde bulunan bronz diplomada, Suriye'de askerlik yapan bir kişiye Roma vatandaşlığı ve evlenme hakkının verildiği yazıyor. Bu yılki kazılarda ise endüstriyel şarap üretim merkezi ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarında pres ve sıkma tekniği kullanarak şarap üretiminde kullanılmak üzere 13 üzüm işliği bulundu. Şarap tesisinin yanında ortaya çıkarılan depoda ise kadınlara ait toka ve takılar bulundu. Perre Antik Kentinde yaklaşık 2 bin yıl önce kadınların üretim faaliyetlerinde önemli bir rol üstlendiği tespit edildi.

ÜRETİM TESİSLERİ ORTAYA ÇIKARTILDI

Perre'de kazı çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Adıyaman Müze Müdürü ve Perre Antik Kenti Kazı Başkanı Mehmet Alkan, "Perre Antik Kenti Antik dönemde Malatya ve Samsat arasındaki geçiş güzergahında olması nedeniyle jeopolitik bir öneme sahipti. Burada büyük bir nekropol alanı ve hemen kuzey kısmında da bir yerleşim alanı bulunuyor. Perre hem dinsel hem de yerleşim açısında önemli bir kent olarak karşımıza çıkıyor. Kazı çalışmalarında konut mimarisi, sivil mimariye ait yapılar tespit ettik. Bugün yaptığımız kazı çalışmalarında ise ağırlık taşlarının bol miktarda yan yana bulunması, burada dokuma atölyesinin bulunduğu ve üretilen dokumaların boyama teknelerinde boyandığı gibi ciddi bulgular elimize geçti. Yine gördüğümüz sarnıçlar ve ezme tekneleri, Pompei tipi değirmen taşları da küçük ölçekli tahıl üretiminin yapıldığı ile ilgili bilgiler olarak elimize geçti. Ortaya çıkartılan üzüm işlikleri burada büyük endüstriyel bir şarap üretim tesisi olduğunu belirledik. Şarap üretim tesisinin dışında, tahıl depoları, dokum atölyeleri bulduk." diye konuştu.

KADINLAR 2 BİN YIL ÖNCE ÜRETİM FALİYETLERİNİN TEMELİNDE BULUNUYOR

Perre Antik Kenti'nde çalışan Arkeolog Yıldız Ersönmez de, "Şu anda Nekropolun içindeki sivil mimarı olarak adlandırılan alanda çalışıyoruz. Duvarların oluşturduğu mekanlar ve avlulardan oluşan alanlarda çalışıyoruz. Avluların tabanı taş döşemeden oluşuyor. Bu mekanlar içinde pitoslara, tandırlara, kuyulara rastlıyoruz. Bir ritüel alanımız var. Bu sene çalıştığımız alanda bir depo alanı bulduk. Depo alanı çevresinde kadınlara ait toka ve takılara ulaştık. Bu dönemde endüstriyel üretim sistemi içerisinde kadınların önemli bir yer tuttuğunu tespit ettik" dedi.

