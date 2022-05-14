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Giriş Tarihi: 14.5.2022 11:47 Son Güncelleme: 14.5.2022 12:33

Antik kenti kurtaran karar!

ERTAN GÜRCANER
Antik kenti kurtaran karar!

Uzun yıllardır kaderine terk edilen ve kaçak moloz döküm sahası haline getirilen Bergama’daki Teuthrania Antik Kenti ile ilgili Koruma Kurulu sevindiren bir karara imza attı. Alanın SİT statüsünü genişleten kurul, molozların kaldırılması için de harekete geçti. Kurulun kararı büyük sevinç yarattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, Bergama ilçesinde Kalarga Tepe üzerindeki Teuthrania Antik Kenti ile ilgili önemli bir karara imza attı. İlk olarak 1992 yılında birinci derece arkeolojik SİT ilan edilen alanların dışında inceleme yapan uzmanlar, antik kentin koruma altına alınabilmesi için SİT alanının genişletilmesi yönünde rapor hazırladı. Kurul, hazırlanan rapor doğrultusunda karar verdi. Kararla birlikte birinci derece arkeolojik SİT alanı kısmen genişletilirken birinci derece arkeolojik SİT alanını çevreleyen pek çok parsel de üçüncü derece arkeolojik SİT ilan edildi. Kurul ayrıca SİT alanı ilan edilen Kalarga Tepenin kuzey-doğu kısmına dökülmüş molozların Bergama Belediyesi tarafından Bergama Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına karar verdi.

HER TÜRLÜ ATIK DÖKÜLMESİ VE OCAK AÇILMASI YASAKLANDI

Kurul ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yükse Kurulunun 5 Kasım 1999 tarihli ve 658 sayılı ilke kararını hatırlatarak SİT ilan edilen bölgeden taş, toprak kum alınmasını, kireç taş tuğla, mermer, kum, maden vb ocakların açılmasını da yasakladı. Yine aynı karar doğrultusunda söz konusu alana toprak cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökümünün de yasaklandığını duyurup gerekli önlemlerin alınmasını talep etti

EUTHRANİA ANTİK KENTİ HAKKINDA

Teuthrania - Kalarga Tepe İzmir Bergama Süleymanlı Köyü yakınlarında Misya Bölgesi yerleşimlerinden biridir. Teuthrania tarihi ile ilgili olarak, Herodotos MÖ. 3000'li yıllarda bölgenin sular altında olduğunu ve Kaikos'un (Bakırçay) taşıdığı topraklarla ovanın dolduğunu söylemektedir. Yunan mitolojisinde, Kral Teuthras'ın eponim olarak adını şehre verdiği söylenmektedir. Araştırmacılara göre Kalarga Tepe zamanında bir adaydı.

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Antik kenti kurtaran karar!
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