Antik kentte mahsur kalanlar kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Behramkale köyünde tarım arazisinde başlayan yangında, Assos Antik Limanı'nda mahsur kalan 99 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ayvacık'a bağlı Behramkale köyü yakınlarında başlayan yangın yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında başta Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı da alevlerden etkilendi. Yangın sırasında Assos Antik Limanı'nda vatandaşların mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Assos Antik Limanı'nda mahsur kalan 99 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden yapılan paylaşımda, "Assos Antik Kenti'nde meydana gelen orman yangınları nedeniyle Assos Antik Limanı'nda mahsur kalan vatandaşlar olduğu bilgisinin alınması üzerine derhal 1 Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Botları tarafından mahsur kalan 99 vatandaşımız Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'ne intikal ettirilmiştir" denildi.