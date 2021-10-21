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Giriş Tarihi: 21.10.2021 17:33 Son Güncelleme: 21.10.2021 17:39

Antik limandaki çalışmalara önemli ziyaret

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Antik limandaki çalışmalara önemli ziyaret

Assos Otelciler Derneği Yönetim Kurulu, antik limanda yapılan kaya ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Erdal Çakır ve yönetim kurulu üyeleri yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

Antik limanda bulunan işletmelere düşen kayaların hayati risk oluşturması sebebi ile başlatılan çalışmanın projeye uygun bir şekilde kurum mühendislerinin ve kazı başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan denetiminde bilimsel olarak yürütüldüğü kaydedildi.

Çalışmaların doğal süreç içerisinde gerçekleştiği öğrenilirken olumsuz bir algı üretilerek sonucu yansıtmayan görseller üzerinden oluşan manipülasyonların bölge turizmine büyük zarar verdiği kaydedildi. Bölgede yapılan çalışmaların sonunda herhangi bir antik değer tahribi, yeni bir rant alanı açılması gibi gerçek dışı söylemlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Bölgenin peyzaj çalışmaları ile daha güçlü ve daha güzel bir şekilde 2022 baharına hazır olacağı ifade edildi. Bu süreçte AK Parti Çanakkale milletvekilimiz Bülent Turan ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın büyük emeği olduğu kaydedildi.

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Antik limandaki çalışmalara önemli ziyaret
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