Antik limandaki çalışmalara önemli ziyaret

Antik limanda bulunan işletmelere düşen kayaların hayati risk oluşturması sebebi ile başlatılan çalışmanın projeye uygun bir şekilde kurum mühendislerinin ve kazı başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan denetiminde bilimsel olarak yürütüldüğü kaydedildi.

Çalışmaların doğal süreç içerisinde gerçekleştiği öğrenilirken olumsuz bir algı üretilerek sonucu yansıtmayan görseller üzerinden oluşan manipülasyonların bölge turizmine büyük zarar verdiği kaydedildi. Bölgede yapılan çalışmaların sonunda herhangi bir antik değer tahribi, yeni bir rant alanı açılması gibi gerçek dışı söylemlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Bölgenin peyzaj çalışmaları ile daha güçlü ve daha güzel bir şekilde 2022 baharına hazır olacağı ifade edildi. Bu süreçte AK Parti Çanakkale milletvekilimiz Bülent Turan ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın büyük emeği olduğu kaydedildi.