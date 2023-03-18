Antika eserler depremzedeler için müzayedeye çıkarıldı

Esenler Belediyesi'nin Tarih ve Nostalji Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği Avas Antika Pazarı , Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler için mezat düzenledi. Müzayedede vatandaşlar elindeki antika eşyaları depremzedeler yararına bağışladı. Belediyeye ait kapalı pazar yerinde yapılan müzayedede 1800'lü yılların şömine saatleri, çeşitli Avrupa eserleri, kitaplar, 60-70'li yıllara ait bakırlar ve porselen eşya ve yaklaşık 500 eser alıcılara sunuldu.

Müzayedede en pahalı ürün olan 150 yıllık 15 bin TL'lik tablo Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından 5 bin TL'ye satın alındı. Müzayede de ayrıca Mazhar Fuat Özkan'ın kullandığı elektro gitarı bin liraya satıldı. Müzayedede 500'e yakın antika parça parça satılarak 25 bin liraya yakın bir gelir elde edildi. Mezattan elde edilen gelir depremzedelere bağışlandı

Müzayedede ürünleri satın alanlar antika eşyaların satıldığı ürünleri deremzedelere faydalı olsun diye aldıklarını biraz olsun destek olmaya çalıştıklarını söylediler. Hüseyin Kaburga, "Destek amaçlı güzel beğendim. Ben her hafta sonları mezatlara geliyorum. Destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.