Antika fuarı göz kamaştırdı

İstanbul
'da ikinci kez düzenlenen Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı, ön izleme ve Gülsin Onay'ın piyano resitali eşliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı. 30 bin metrekarelik alanda 600 sanatçı, 40 galeri, 35 antika firması, yerli ve yabancı birçok esere ev sahipliği yapan fuar, ilk gününde dönüşümlü olarak 7 bin 500 kişiyi ağırladı. Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan eserlerin bulunduğu sanat ve antika fuarında Abdulhamit Han'ın üzeri mücevharat ile süslü altın tabakasından, Atatürk'ün gümüş tabakası, Türkiye'nin 8. Başbakanı Şemsettin Günaltay'a ait makam aracı, şehzadalere giydirilen tılsımlı gömlek ve eşi benzeri olmayan ipek hereke halılar sanat ve antika severlerin izlenimine sunuldu. Fuar 7 Kasım pazar akşamına kadar açık olacak.