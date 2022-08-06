İstanbul Ümraniye İlçesi'ne bağlı Esen Evler Mahallesi'ndeki bir adrese giren hırsız, altı adet tespih ve bir adet Antika Köstekli Saat çaldı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliğini tespit ettikleri E.C.H. isimli hırsızı Ataşehir İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakaladı.
Antika ve koleksiyonları çaldı… Ümraniye Polisi yakaladı | Video
Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen ve "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen E.C.H. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.