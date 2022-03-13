Antikacı başkanı sopayla darp eden sanığa 2 yıl hapis

İstanbul'un antikacılar denilince ilk akla gelen yerler arasında yer alan ve 214 dükkanın bulunduğu Horhor Antikacılar Çarşısı'nın 25 yıldır başkanlığını yapan Metin Özkaya, çarşı esnafı Osman Gürsoy'un saldırısına uğradığı iddiasıyla 4 yıl önce savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca Osman Gürsoy aleyhine 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Müşteki Metin Özkaya'nın iddiasına göre çarşıda iki dükkanı bulunan Osman Gürsoy aidat borcunu uzun süre ödemediği gerekçesiyle icraya verilmişti. Çarşıda en son 27 Ağustos 2018 günü Osman Gürsoy'un kız kardeşi Ayşegül Gürsoy ile Metin Özkaya arasınra sözlü tartışma yaşandı.

Osman Gürsoy da yanındaki birkaç kişiyle birlikte çarşıya gelerek tüm esnafın gözü önünde Metin Özkaya'yı sopayla darp etti. Saldırıda yaralanan ve depresyona giren Metin Özkaya bir süre tedavi gördü. Saldırıya uğradığına ilişkin görüntüleri de savcılığa delil olarak sundu. Metin Özkaya'nın avukatı şikayetinde," Çarşıda yıllardır yöneticilik yapan müvekkilim, tüm esnafın önünde küçük düşürülmüş, gururu ve onuru kırılmıştır" dedi. Metin Özkaya ayrıca mahkemeden korunma kararı da çıkarttı.

Sanık Osman Gürsoy'a silahtan sayılan sopayla müşteki Metin Özkaya'yı darp ettiği iddiasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde kasten yaralama suçundan ceza davası açıldı. Kız kardeşi Ayşegül Gürsoy'u korumak için olay yerine gittiğini mahkemedeki savunmasında anlatan sanık Osman Gürsoy, "O sırada kalabalık bir grup üzerime geldi. İtiş kakış oldu. Ben sadeci kendimi korudum. Karşı taraf kız kardeşimin üstünü kırık bardakla yürümüştür. Beraatıma karar verilsin" dedi. Osman Gürsoy aidat ödemelerini aksatmadığını, eskiye dayalı müştekiyle aralarında bir husumet bulunduğunu da savunmasında anlattı. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda ise Metin Özkaya'nın basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde yaralandığı belirtildi.

Müşteki Metin Özkaya da mahkemedeki ifadesinde, "Sanığın kardeşine kesinlikle çay bardağı fırlatmadım. Çay bardağını yere attım ve sonra dükkanıma gittim. Daha sonra sanık,haneye tecavüz ederek dükkanıma geldi. Sopayla vücuduma büyük darbeler aldım" dedi. Olayın tanığı çarşı esnafı Derviş Özcan da tanık ifadesinde, "Metin Özkaya'nın sesini duyunca sesin geldiği yöne doğru otoparka doğru koştum. Osman Gürsoy'un yanında bir adam vardı ve bu adam Metin'in yakasından tutuyordu. Osman da elinde odunla Metin'e vuruyordu" dedi. Mahkemenin geçen hafta karar duruşması görüldü. Mahkeme sanık Osman Gürsoy'a, silahtan sayılan sopayla Metin Özkaya'yı kasten yaraladığı iddiasıyla 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdı. Osman Gürsoy'un mahkemenin aleyhteki kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacağı öğrenildi. Müşteki Metin Özkaya ise ayrıca kazandığı 10 bin liralık manevi tazminatı da 'Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını anlattı.