‘Antikorum yüksek’ diyerek maskeyı sakın çıkarmayın

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece "Antikorunuza güvenip maske, mesafe, hijyeni yani korunmayı bırakmayın" diye uyardı. Ece, "Antikor bağışıklık sisteminin vücuttaki mikrobik ajanlarla savaşan proteinleridir. Vücudumuz bu mikrobik ajanların yaptığı enfeksiyonlara karşı kendini korumak amacıyla antikor oluşturur. Kovid'de kişiler aşı yoluyla veya enfekte olarak antikor geliştirirler. Bağışıklığımız bizi hastalanmaktan veya hastalığı ağır geçirmekten daha da önemlisi ölmekten koruyabilir. Fakat onu etrafa yaymanız da mümkündür. Her ne kadar bağışıklık kazanmış birinin yaydığı virüs hasta birinin yaydığı virüsten daha az miktarda olsa da hem kendimizi, hem de karşımızdakini korumak için mutlaka maske takmaya özellikle kapalı alanlarda maske takmaya ve mesafeye dikkat etmek gerekir" diyerek uyardı.