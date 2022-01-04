Antrenmana giden genç kickboksçu bıçaklı saldırıda öldürüldü

Merkez Kocasinan İlçesinde antrenman yapmak için spor salonuna giden kickboksçu Muhammed Mustafa Kolaca, bir lisenin önünde iki çocuğun bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Muhammed Mustafa Kolcu, olay yerine çağrılan ambulansla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan genç kickboksçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, Muhammed Mustafa Kolaca'yı bıçaklayan iki çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.