Anzer balına japonya’dan talep var: Piyasada sahteleri satılıyor dikkat edin

Dünyanın en kaliteli balının üretildiği 1700 ile 2 bin 600 rakımlı Anzer yaylasında tahlilleri tamamlanan balların satışına başlanırken çeşitli ülkelerden de talepler gelmeye başladı. İkizdere ilçesine bağlı Anzer yaylasında üretilen Balların Ankara Hacettepe Üniversitesinde tahlillerinin yapılması ile birlikte satışına başlandı. Anzer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz Anzer yaylasında sağımın ardından tahlil için balların Hacettepe Üniversitesine gönderilen 8 bin kilo dolayında baldan 5.5-6 ton balın tahlillerinin uyumlu çıktığını belirterek' Bal satışlarımız başladı' dedi.

'TALEP VAR'

Kooperatif Başkanı Muzaffer Deniz, bal satışlarına yoğun ilgi olduğunu belirterek ' Anzer balının kilosu 4 bin TL den satılmakta. Polen fiyatları da ayni fiyatta satılıyor. Ağırlıklı olarak il dışından talep fazla. Bizde gelen talepleri kargo ile gönderiyoruz. Hakiki anzer balını talep edenlerin kooperatifleri tercih etmesini bekliyoruz. Piyasada Anzer balının sahteleri satılmakta. Bu konuda çok şikayetler alıyoruz' dedi.



ANZER BALI ALACAKLAR KOOPERATİFLERİ TERCİH ETSİN

Kooperatif Başkanı Muzaffer Deniz yurt dışından da taleplerinin de arttığını belirterek ' Anzer balımıza Katar, Arabistan ve Japonya'dan da talepler var. Bazen kargo sorunu yaşıyoruz. Genelde tanıdıklarımız veya ülkemize gelenler bal alıyorlar. Vatandaşlarımız ve bal almak isteyenlerin kooperatifleri tercih etmesini ve bal kavanozları üzerindeki tahlil ve mühürlere dikkat etmesini istiyoruz' dedi.