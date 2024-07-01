Anzer Balına Yomralı arıcılar rakip çıktı

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt mahallesinde arıcılık yapan vatandaşlar, ürettikleri balların dünyanın en kaliteli ballarından biri olduğunu iddia etti. Mahalle sakinleri, yıllardır arıcılık geleneği ve yöresel flora sayesinde elde ettikleri balların Anzer balından daha üstün olduğunu savundu. Mahalle sakinlerinden Mustafa Can, "Dededen beri arıcılıkla uğraşıyoruz. Yöremizde ürettiğimiz ballarının çoğu kişiye şifa olduğunu gördük. Ballarımız sadece kahvaltılık olarak değil, birçok hastalığa karşı da şifa kaynağı. Anzer balının kalitesini küçümsemiyoruz ama bizim balımızın daha kaliteli olduğunu iddia ediyorum " dedi.

BU İŞİ BİZDEN DAHA İYİ YAPAN YOK

Anzer Yaylası'nda yaptığı incelemeler sonucunda, arıların ağırlıklı olarak beyaz orman gülünden ve bazı endemik bitkilerden bal aldığını ve bu bitkilerin kendi yörelerinde de yaygın olduğunu belirten Can, " Yomralı arıcılar olarak bizim balımızı alıp Anzer balıyla karşılaştırılıp, gerekli bilimsel analizleri yapsınlar. Bu işi bizden daha iyi yapan, daha kaliteli bal üreten başka kimse olduğunu düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.