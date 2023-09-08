Haberler Yaşam Haberleri AÖF KAYIT YENİLEME ve DERS SEÇİMİ TARİHLERİ || AÖF kayıt yenileme ne zaman 2023-2024? Anadolu Üniversitesi güz dönemi akademik takvimi
Giriş Tarihi: 8.9.2023 10:20 Son Güncelleme: 8.9.2023 10:20

AÖF KAYIT YENİLEME ve DERS SEÇİMİ TARİHLERİ || AÖF kayıt yenileme ne zaman 2023-2024? Anadolu Üniversitesi güz dönemi akademik takvimi

Eğitim hayatlarına üniversitelerin Açıköğretim fakültelerinde sürdürmeyi tercih eden öğrenciler AÖF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024 takvimine odaklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri yayımlanan akademik takvim ile yanıt bulurken binlerce öğrenci AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF harç ücreti ne kadar kaç TL sorularına yanıt arıyor. Kayıt işlemleri internet üzerinden yapılacak ve üç aşamadan oluşacak. İşte, detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEME ve DERS SEÇİMİ TARİHLERİ || AÖF kayıt yenileme ne zaman 2023-2024? Anadolu Üniversitesi güz dönemi akademik takvimi

Açıköğretim Fakültelerinin lisans ve ön lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler AÖF kayıt yenileme tarihleri hakkında arayışa başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi ile AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri belli oldu. İşlemler online olarak aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak ve üç aşamadan oluşacak. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ders seçimi nasıl yapılır? İşte, AÖF 2023-2024 kayıt yenileme takvimi…

AÖF ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BEKLENİYOR!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Akabinde ise AÖF kayıt yenileme işlemleri için araştırmalar hız kazandı. İşte, AÖF kayıt yenileme ne zaman, ders seçimi nasıl ve nereden yapılır, kayıt yenileme ücreti ne kadar? sorularının yanıtları ve AÖF kayıt yenileme tarihleri...

AÖF ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2023-2024

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecektir.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecek.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacak. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecek.

2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacak.

Öğrenci, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilir.

Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısına e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle girmeniz gerekecektir.

İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler Cumhurbaşkanı Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen dönem öğretim materyal ücretini ödeyecektir.

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla kayıt yenilemenin son günü saat 22:30'a kadar aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme 6 Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.

Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

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AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023 16 Ekim'den itibaren 8 hafta
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20- 21 Ocak 2024 11 Aralık'tan itibaren 6 hafta
Bahar Dönemi Ara Sınavı

20-21 Nisan 2024

 16 Şubat'tan itibaren 9 hafta
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

25-26 Mayıs 2024

 22 Nisan'dan itibaren 5 hafta
Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 08 Temmuz'dan itibaren 6 hafta
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AÖF KAYIT YENİLEME ve DERS SEÇİMİ TARİHLERİ || AÖF kayıt yenileme ne zaman 2023-2024? Anadolu Üniversitesi güz dönemi akademik takvimi
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