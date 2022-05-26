Açıköğretim AÖF final sınav sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. "2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Öğrencilerin not ortalamalarını büyük oranda etkileyen bu sınavların sonuçlarının kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? İşte konuya dair son dakika gelişmeleri ile sorgulama ekranı...