Açıköğretim AÖF final sınav sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. "2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Öğrencilerin not ortalamalarını büyük oranda etkileyen bu sınavların sonuçlarının kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? İşte konuya dair son dakika gelişmeleri ile sorgulama ekranı...
AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.
AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF bahar dönemi final sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklanacak. Sonuçlar sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Bu bilgiler göz önüne alındığında, 22 Mayıs'ta tamamlanan sınavın sonuçlarının Mayıs ayı son haftasında açıklanması ön görülüyor.