Haberler Yaşam Haberleri AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı! 2022 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.5.2022 20:52

AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı! 2022 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı! 2022 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde açık öğretim eğitimi almakta olan binlerce öğrenci AÖF sınav sonuçları için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz hafta sonu 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşmekte olan sınavların ardından sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Öte yandan “2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Peki, Açıköğretim AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Açıköğretim AÖF final sınav sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. "2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Öğrencilerin not ortalamalarını büyük oranda etkileyen bu sınavların sonuçlarının kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? İşte konuya dair son dakika gelişmeleri ile sorgulama ekranı...

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! Açıköğretim 2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF bahar dönemi final sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! Açıköğretim 2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! Açıköğretim 2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! Açıköğretim 2022 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklanacak. Sonuçlar sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, 22 Mayıs'ta tamamlanan sınavın sonuçlarının Mayıs ayı son haftasında açıklanması ön görülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı! 2022 AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA