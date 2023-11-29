AÖF SINAV YERLERİ 2023: AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belgesi sorgulama

Açık Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, AÖF güz dönemi sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde yapılacak. Adaylar daha öncesinde sınava katılmak istedikleri il ve ilçelerin tercihlerini gerçekleştirmişti. Bu noktada gözler AÖF sınav giriş belgesi ekranına çevrildi. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF SINAV YERLERİ 2023 : AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF sınav giriş belgesi anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci otomasyonundan sorgulanabilecek.

Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

İşte detaylar;