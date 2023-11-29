AÖF SINAV YERLERİ 2023: AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belgesi sorgulama

Açık Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, AÖF güz dönemi sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde yapılacak. Adaylar daha öncesinde sınava katılmak istedikleri il ve ilçelerin tercihlerini gerçekleştirmişti. Bu noktada gözler AÖF sınav giriş belgesi ekranına çevrildi. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş belgesi sorgulama
AÖF sınav giriş belgesi anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci otomasyonundan sorgulanabilecek.
Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
İşte detaylar;
AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav takvimine göre güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgelerini henüz açıklamadı.
AÖF sınav giriş belgelerinin 1 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde olacaktır.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilirler. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ZORUNLU MU?
AÖF sınav giriş belgesi zorunludur. Sınav anında yanınızda bulundurmanız gereken belgede fotoğraf olması da zorunludur, bulundurmayan adaylar sınav salonlarına alınmaz.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ, SİYAH BEYAZ MI?
Açıköğretim Fakültesi sınavlarında renkli sınav giriş belgesi zorunluluğu bulunmuyor. Adaylar renksiz sınav giriş belgesi ile salona giriş yapabilir.