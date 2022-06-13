AÖF YAZ OKULU KAYIT VE SINAV TARİHLERİ: 2022 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman online mı olacak?

AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Kurumun açıköğretim fakültesi üzerinden eğitim almakta olan öğrenciler bu kapsamda dönem içerisinde kaldıkları derslerden bu sınavla bir fırsat daha yakalıyor. Bu kapsamda ise "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman online mı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi konuya ilişkin tarihleri 2021-2022 dönemine ait akademik takvimle duyurmuştu. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman online mı olacak? İşte kayıt ve sınav tarihleri...

Anadolu Üniversitesi üzerinden Açıköğretim eğitimi alan vatandaşlar yaz okulu sınav tarihi ve kayıt tarihlerine ilişkin araştırmalara başladı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre dönem içerisinde derslerinden yeterli puanı alamayan öğrencilerin belirlenen tarihler aralığında kayıt işlemlerini tamamlamak isttiyor. Bu noktada "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman online mı olacak?" soruları gündeme taşındı. İşte 2022 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri…