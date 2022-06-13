AÖF YAZ OKULU KAYIT VE SINAV TARİHLERİ: 2022 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi üzerinden Açıköğretim eğitimi alan vatandaşlar yaz okulu sınav tarihi ve kayıt tarihlerine ilişkin araştırmalara başladı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre dönem içerisinde derslerinden yeterli puanı alamayan öğrencilerin belirlenen tarihler aralığında kayıt işlemlerini tamamlamak isttiyor. Bu noktada "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, sınavlar ne zaman online mı olacak?" soruları gündeme taşındı. İşte 2022 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri…
AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim destek sistemi tarafından yayınlanan bilgiye göre 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Destek sistemi tarafından yapılan açıklamada, 'Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.' ifadelerine yer verildi.
YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.