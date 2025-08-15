AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2025 AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

2025 AÖF yaz okulu sınavı öncesinde öğrenciler, hem sınav tarih ve saatlerini hem de giriş belgelerini sorgulama işlemlerini yakından takip ediyor. Sınav günü oturum saatleri ve bitiş zamanı merak edilirken, Anadolu Üniversitesi'nin sınav giriş belgesi ekranı üzerinden detaylar görüntülenebiliyor. Peki AÖF yaz okulu sınavı hangi gün ve saatlerde uygulanacak?