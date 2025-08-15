Haberler Yaşam Haberleri AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2025 AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
AÖF yaz okuluna katılan öğrenciler, sınavların başlayacağı tarih ve saat bilgilerini araştırıyor. Sınav günü oturumların ne zaman başlayıp ne zaman biteceği merak konusu olurken, giriş belgelerini sorgulamak isteyenler için de ekran erişime açıldı. Peki 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

2025 AÖF yaz okulu sınavı öncesinde öğrenciler, hem sınav tarih ve saatlerini hem de giriş belgelerini sorgulama işlemlerini yakından takip ediyor. Sınav günü oturum saatleri ve bitiş zamanı merak edilirken, Anadolu Üniversitesi'nin sınav giriş belgesi ekranı üzerinden detaylar görüntülenebiliyor. Peki AÖF yaz okulu sınavı hangi gün ve saatlerde uygulanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA!

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak. 14:00'da başlayacak sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2025-2026

Güz Dönemi

Ara sınav: 6-7 Aralık 2025
Final sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar dönemi

Ara sınav: 4-5 Nisan 2026
Final sınavı:16-17 Mayıs 2026
Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

