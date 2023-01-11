AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı? Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme tarihleri 2023 belli mi?

AÖL kayıt yenileme tarihleri için araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan birinci dönem sınav sonuçlarından sonra gözler AÖL 2. dönem sınavlarında. Öğrenciler, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak sorusuna yanıt arıyor.
AÇIK LİSE 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖL 1. dönem sonuçları açıklandı. Bunun yanında 2. dönem kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz açıklanmadı.
AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları online yapıldı. İkinci dönem sınavları online mı olacak henüz belli değil.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencilere sınavda 20 soru sorulur.
Açık Lise öğrencilerinin online sınavlarda soruları yanıtlamaları için 25 dakika süreleri bulunmaktadır. Bu süre dolduğunda öğrenciler, çevrim içi sınav ekranında sorulara yanıt veremez.
Öğrenciler için ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Açık Lise oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Puan hesaplaması yapılırken sadece doğru yanıtlar dikkate alınır.
Sınavlarda her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5'dir. En az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi başarıyla tamamlamış sayılır.
Açık Lise çevrim içi sınav ekranında, başka sekme veya tarayıcıya geçmek yasaktır. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin sınavları iptal edilir.