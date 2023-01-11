AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı? Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme tarihleri 2023 belli mi?

Öğrenciler için ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Açık Lise oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Puan hesaplaması yapılırken sadece doğru yanıtlar dikkate alınır.

Sınavlarda her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5'dir. En az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi başarıyla tamamlamış sayılır.

Açık Lise çevrim içi sınav ekranında, başka sekme veya tarayıcıya geçmek yasaktır. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin sınavları iptal edilir.