AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık lise AÖL sınav sonuçları sorgulama - öğrenme ekranı!

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan binlerce öğrenci gözünü AÖL sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 3. Döneme ilişkin sınavlar 20-29 Temmuz 2022 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşecek. Sınavların sona ermesiyle beraber "2022 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" gibi birçok soru sabah saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili net bir tarih açıklamasında bulunmazken sonuçların kısa bir süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. İşte AÖL sınav sonuçları ile ilgili son durum ve detaylar...
AÖL sınav sonuçları 2022 için henüz bir tarih verilmedi. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
Açık Öğretim Lisesi sınavı için beklenen hafta geldi. AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan, 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.
Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.
Not-2: İlgili Makam Oluru Gereği: Online Sınavla ilgili olarak, "İnternet erişimi olmayan öğrenciler İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.
Engelli öğrenciler ise kendi durumları ile ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına talepte bulunabilirler.
Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.
Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.
Not-5: Cezaevi öğrencilerinin kayıt yenilemeleri merkezimiz tarafından engellenmiştir. 18 Temmuz 2022 tarihinden sonra cezaevinden, tahliye, denetimli serbestlik veya hastalık izni sebebi ile dışarı çıkarak 2021-3. Dönem Online(Çevrim içi) sınavına katılmak isteyen öğrencilerin, gerekli belgelerini tamamlayarak Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla merkezimize başvurmaları halinde kayıtları yenilenerek online( çevrim içi) sınava katılmaları sağlanacaktır.