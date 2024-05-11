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Giriş Tarihi: 11.5.2024 14:17

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2024 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Açık Öğretim Lisesi sınavları yeni dönemde de öğrenciler tarafından takip ediliyor. Daha önce belirtildiği üzere 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan - 13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. İşlemlerini tamamlayan öğrenciler, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusuyla yeni dönemde yapılacak yazılı sınavlara dair detayları incelerken takvim belli oldu. İşte 2024 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2024 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri

AÖL kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören pek çok kişi, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İşte 2024 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri ile 3. Dönem sınav takvimi…

AÇIK LİSE 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan - 13 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Kayıt yenileme için adaylar 250 TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık lise sınav tarihleri:

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖL sınav giriş belgeleri ise 15 Temmuz 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak.
Sonuçlar da 14 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecek.

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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2024 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri
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