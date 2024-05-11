AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2024 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri

AÖL kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören pek çok kişi, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İşte 2024 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri ile 3. Dönem sınav takvimi…
AÇIK LİSE 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖL kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan - 13 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Kayıt yenileme için adaylar 250 TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.