AÖL 3.dönem sınavları 2022: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri için Temmuz ayı işaret edildi. Söz konusu sınava katılım gösterecek olan adaylar ise "AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Kayıt işlemlerini başarı ile gerçekleştiren öğrenciler, AÖL 3. dönem sınavlarına katılım sağlayacak. Peki AÖL sınavları ne ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? 2022 MEB Açık Lise AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve tüm bilgiler…
2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- 3. Dönem Sınavı Temmuz ayında gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak.
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar.
Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremiyorlar.