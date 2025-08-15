AÖL kayıtları ne zaman, hangi tarihte? Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri sorgulanıyor!

Açık Lise 1. dönem için 2025 yılı yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Hem yeni kayıt yaptıracak öğrenciler hem de mevcut öğrenciler, AÖL kayıt takvimini öğrenmek istiyor. Peki 2025 AÖL kayıtları için işlemler ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne zaman? İşte, 2025 AÖL kayıt takvimi ve detaylar...
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz duyurulmadı. Geride bıraktığımız dönem süreç 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasından gerçekleşmişti.
2025 yılı için 3. dönem sınav sonuçları açıklandı ve ek sınav duyuruları yapıldı. Öğrenciler 23 Ağustos - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında ek sınava katılacak. Kayıt ve kayıt yenileme başvurularının da eylül ayı başında olması bekleniyor.
İlkokul ya da ortaokul mezunları, liselerini yarıda bırakanlar; MEB'in belirlediği yeni kayıt bedelini Ziraat Bankası, Halk Bank şubelerinden yatırarak dekontu saklamalılar. Ayrıca bir miktar da Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü hesabına yatırılmalıdır.
Öğrenci, belgeleri hazırladıktan sonra en yakın irtibat bürosuna gidilerek sisteme kayıt yaptırılır.
Ön kayıt durumu aktif olan öğrenciler, kendilerine verilen şifre ve öğrenci numarası ile ders seçimi yapabilir.
Açık lise öğrencisi, belirtilen tarihlerde ve belirlenen kayıt ücretini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankası şubelerinden yatırdıktan sonra makbuzu saklamalıdır. Tutarın bir bölümü de Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birlikleri hesabına yatırılır.
Öğrencilik durumu sistem üzerinden aktiflenir. Ancak durumu ''silik'' olanlar Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurmalılar.
Öğrencilik durumu aktif olduktan sonra ders seçim aşamasına geçilebilir.