Liseyi açıktan okuyan birçok vatandaş Açık Lise kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. MEB duyuru henüz yapılmadı fakat yakında AÖL kayıt yenileme tarihlerinin açıklanması bekleniyor. 2022-2023 yılına ilişkin ilk dönem öncesinde vatandaşların belirlenen tarihler aralığında kayıtlarını tamamlayıp belirlenen ücreti de ödemesi gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2022 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
AÖL kayıt tarihleri henüz MEB tarafından açıklanmadı. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi açıklandığında kayıt tarihleri netlik kazanacak.
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).