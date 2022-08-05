Liseyi açıktan okuyan birçok vatandaş Açık Lise kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. MEB duyuru henüz yapılmadı fakat yakında AÖL kayıt yenileme tarihlerinin açıklanması bekleniyor. 2022-2023 yılına ilişkin ilk dönem öncesinde vatandaşların belirlenen tarihler aralığında kayıtlarını tamamlayıp belirlenen ücreti de ödemesi gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2022 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?