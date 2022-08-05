Haberler Yaşam Haberleri AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2022 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:33

AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2022 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme tarihleri MEB tarafından duyuruluyor. Açık lise öğrencileri bu kapsamda "AÖL kayıt yenileme tarihleri nedir, açık lise kaydı nasıl ve nereden yapılır?" şeklindeki soruları gündeme taşıdı. MEB 2022-2023 AÖL kayıt tarihleri ile belirlenen tarihe kadar de ilgili bankalar üzerinden ücretlerini yatırması gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2022 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2022 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Liseyi açıktan okuyan birçok vatandaş Açık Lise kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. MEB duyuru henüz yapılmadı fakat yakında AÖL kayıt yenileme tarihlerinin açıklanması bekleniyor. 2022-2023 yılına ilişkin ilk dönem öncesinde vatandaşların belirlenen tarihler aralığında kayıtlarını tamamlayıp belirlenen ücreti de ödemesi gerekiyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2022 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL kayıt tarihleri henüz MEB tarafından açıklanmadı. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi açıklandığında kayıt tarihleri netlik kazanacak.

AÖL KAYIT BELGELERİ

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

ARKADAŞINA GÖNDER
AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 2022 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA