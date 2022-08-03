AÖL kayıt yenileme tarihleri: 2022-2023 MEB Açık Lise AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak?

Açık Lise kayıt tarihleri bir kez daha gündem oldu. AÖL sınav sonuçları yakında açıklanacakken, AÖL kayıt yenileme tarihleri de gündemdeki yerini aldı. Açık Lise ilk kayıt tarihleri için MEB'den açıklama bekleniyor. Öğrenciler AÖL kayıt yenileme ne zaman sorularını bir süre daha soracak gibi. İşte AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri hakkında detaylar!