AÖL kayıt yenileme tarihleri: 2022-2023 MEB Açık Lise AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak?

Açık Lise kayıt tarihleri bir kez daha gündem oldu. AÖL sınav sonuçları yakında açıklanacakken, AÖL kayıt yenileme tarihleri de gündemdeki yerini aldı. Açık Lise ilk kayıt tarihleri için MEB'den açıklama bekleniyor. Öğrenciler AÖL kayıt yenileme ne zaman sorularını bir süre daha soracak gibi. İşte AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri hakkında detaylar!
AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖL kayıt tarihleri henüz MEB tarafından açıklanmadı. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi açıklandığında kayıt tarihleri netlik kazanacak.
AÖL KAYIT BELGELERİ
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).