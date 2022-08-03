Haberler Yaşam Haberleri AÖL kayıt yenileme tarihleri: 2022-2023 MEB Açık Lise AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 12:51 Son Güncelleme: 3.8.2022 12:51

AÖL kayıt yenileme tarihleri: 2022-2023 MEB Açık Lise AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak?

AÖL kayıt yenileme tarihleri için araştırmalar hala devam ediyor. Liseyi açıktan okuyan birçok vatandaş Açık Lise kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. MEB duyuru henüz yapılmadı lakin yakında AÖL kayıt yenileme tarihlerinin açıklanması bekleniyor. Açık lise ilk kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi ile belli olacak. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

AÖL kayıt yenileme tarihleri: 2022-2023 MEB Açık Lise AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak?

Açık Lise kayıt tarihleri bir kez daha gündem oldu. AÖL sınav sonuçları yakında açıklanacakken, AÖL kayıt yenileme tarihleri de gündemdeki yerini aldı. Açık Lise ilk kayıt tarihleri için MEB'den açıklama bekleniyor. Öğrenciler AÖL kayıt yenileme ne zaman sorularını bir süre daha soracak gibi. İşte AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri hakkında detaylar!

AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL kayıt tarihleri henüz MEB tarafından açıklanmadı. Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi açıklandığında kayıt tarihleri netlik kazanacak.

AÖL KAYIT BELGELERİ

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

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AÖL kayıt yenileme tarihleri: 2022-2023 MEB Açık Lise AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak?
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