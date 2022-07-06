Haberler Yaşam Haberleri AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB takvimi ile AÖL sınav tarihleri 2022
Giriş Tarihi: 6.7.2022 08:34 Son Güncelleme: 6.7.2022 08:35

AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB takvimi ile AÖL sınav tarihleri 2022

AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB takvimi ile AÖL sınav tarihleri 2022

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav tarihleri duyurusu geldi. Açık lise 2.dönem sınavlarının ardından gözler 3.dönem sınav tarihlerine çevrilirken AÖL sınavları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. MEB 2022 takvimine göre Temmuz ayında düzenlenecek olan AÖL 3.dönem sınavlarının kesin tarihi belli olmamakla beraber sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki AÖL ne zaman, sınavlar online mı, yüz yüze mi? İşte AÖL sınav tarihleri 2022

2021-2022 Eğitim yılı AÖL sınav tarihleri merak ediliyor. Açık Lisede eğitim gören binlerce öğrenci AÖL sınavları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. MEB takvimi ile açık lise sınav tarihleri duyuruldu. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi III. Dönem Sınavı için geri sayım başladı. Sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Peki AÖL ne zaman, sınavlar online mı, yüz yüze mi? AÖL sınav tarihleri 2022

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3. dönem Açık Lise sınavları Temmuz ayında yapılacak.

AÖL 3.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3. dönem Açık Lise sınavları Temmuz ayında yapılacak.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ DİPLOMASI NASIL ALINIR?

AÖL diplomaları Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile alınıyor. Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.

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AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi? MEB takvimi ile AÖL sınav tarihleri 2022
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