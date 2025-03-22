Haberler Yaşam Haberleri AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | MEB duyurdu! AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.3.2025 10:21

AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | MEB duyurdu! AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Liseleri (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları 22 - 23 Mart tarihlerinde gerçekleşiyor. Sınav sürecinin başlamasıyla birlikte öğrenciler, gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 2. dönem sınav sonuç tarihini duyurdu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | MEB duyurdu! AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. dönem sınav maratonu sona ererken, sınava katılan binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. Sınav 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştiriliyor. MEB, sonuç tarihi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilebilecek? İşte, MEB duyuruları ve detaylar!

AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2025

AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinden itibaren adayların erişimine açılacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler
https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

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AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | MEB duyurdu! AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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