AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | MEB duyurdu! AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 2. dönem sınav maratonu sona ererken, sınava katılan binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. Sınav 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştiriliyor. MEB, sonuç tarihi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilebilecek? İşte, MEB duyuruları ve detaylar!
AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ 2025
AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinden itibaren adayların erişimine açılacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler
https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.