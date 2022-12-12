AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 AÖL 1. Dönem sonuçları sorgula ekranı

AÖL sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandığı zaman AÖL sonuçları da adayların erişimine açılacak. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 AÖL 1. Dönem sonuçları sorgula ekranı
22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;
9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi beklenirken açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.