AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 AÖL 1. Dönem sonuçları sorgula ekranı

AÖL sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandığı zaman AÖL sonuçları da adayların erişimine açılacak. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 AÖL 1. Dönem sonuçları sorgula ekranı