Haberler Yaşam Haberleri AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 AÖL 1. Dönem sonuçları sorgula ekranı
Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:34 Son Güncelleme: 12.12.2022 15:34

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 AÖL 1. Dönem sonuçları sorgula ekranı

Açık Lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sınav sonuçları sorgulamasına başladı. Geçtiğimiz hafta sonu sınava giren öğrenciler ilgili kurumun resmi sitesinden sonuçlara ulaşacak. Bu kapsamda; gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya çevirenler "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AÖL sonuçları ile ilgili son dakika bilgileri…

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 AÖL 1. Dönem sonuçları sorgula ekranı

AÖL sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandığı zaman AÖL sonuçları da adayların erişimine açılacak. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 AÖL 1. Dönem sonuçları sorgula ekranı

AÖL SINAVLARI HAKKINDA

22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;

9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi beklenirken açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 AÖL 1. Dönem sonuçları sorgula ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA