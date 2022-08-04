AÖL sınav sonuçları için nefesler tutuldu! MEB 2022 AÖL 3.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Kurumları sınavları çevrimiçi olarak 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Açık Öğretim Kurumları 2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem online (Çevrimiçi) sınav sonuçları henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

ONLİNE SINAVA İTİRAZ SÜRECİ

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav bittikten sonra 5 takvim günü içinde; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Online sınavla ilgili itirazlar, sadece online sınav itiraz modülü üzerinden yapılacaktır. Telefon, dilekçe, mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.