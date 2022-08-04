AÖL sınav sonuçları için nefesler tutuldu! MEB 2022 AÖL 3.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde arttı. 29 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen online sınavların ardından öğrenciler sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar yapıyorlardı. Gelen resmi açıklama sonrası AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurusu bekleniyor. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte 2022 AÖL sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler
Açık Öğretim Kurumları sınavları çevrimiçi olarak 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Açık Öğretim Kurumları 2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem online (Çevrimiçi) sınav sonuçları henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav bittikten sonra 5 takvim günü içinde; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Online sınavla ilgili itirazlar, sadece online sınav itiraz modülü üzerinden yapılacaktır. Telefon, dilekçe, mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır. Sınav soruları/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili ÖDSGM tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise BİGM tarafından sonuçlandırılarak ÖDSGM'ye bildirilecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. 5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler. Sonuçlar https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.