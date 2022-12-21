AÖL SINAVI İPTAL Mİ OLDU?

AÇIK Öğretim Lisesi 1'inci dönem sınavları, çevrimiçi ortamda 9 Aralık'ta başladı ve 20 Aralık'a kadar devam edecek. Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı olan 1 milyon 207 bin 930 öğrencinin yaklaşık 600 bini sınavlarına girdi. Sınavların 11 günlük erişim süresi henüz dolmadan, yani süreç devam ederken sınav sırasında kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal ediliyor.