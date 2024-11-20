AÖL SINAV TAKVİMİ 2024-2025: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları için geri sayım başladı. Sınavlara katılım sağlayacak adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan AÖL sınavlarının giriş belgelerini arama motorları üzerinde sorguluyor. Peki, AÖL 1. Dönem 1. Yazılı sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı nereden görüntülenebilir?
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yayımlanan 2024-2025 AÖL takvimiyle birlikte Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri belli oldu.
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü 10.00'da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü 14.00'te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü 10.00'da gerçekleşecek.
AÖL SINAV BELGELERİ YAYINLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile resmi web adresi üzerinden sınava giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.
AÖL SINAV UYGULAMASI HAKKINDA
Açık Öğretim Ortaokulu sınavları, 2 oturum şeklinde, Açık Öğretim Liseleri ise 3 oturum halinde gerçekleştirilecektir.
Sınavlar, çoktan seçmeli formatta olup her bir ders için 4 seçenekten oluşan 11 sorudan meydana gelen testler şeklinde gerçekleşecektir.