AÖL SINAV TAKVİMİ 2024-2025: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları için geri sayım başladı. Sınavlara katılım sağlayacak adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan AÖL sınavlarının giriş belgelerini arama motorları üzerinde sorguluyor. Peki, AÖL 1. Dönem 1. Yazılı sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı nereden görüntülenebilir?