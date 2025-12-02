AÖL sınavları ne zaman? MEB duyurdu! Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖL öğrencilerinin yakından takip ettiği 2025 sınav takvimi belli oldu. İlk oturumundan dönem sonu sınavlarına kadar tüm aşamaların tarihleri merak edilirken, MEB tarafından açıklanan resmi takvim öğrencilerin çalışma programını şekillendirmeye başladı. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının hangi tarihlerde uygulanacağı sorgulanıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Açık lise sınavları Aralık ayında tamamlanacak.
AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;
E-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren,
Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.