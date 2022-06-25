AÖL sınavları ne zaman, nasıl olacak? MEB 2022 Açık Öğretim Lisesi AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve takvimi

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar.

Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremiyorlar.

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Konuyla ilgili AÖL'den yapılan açıklama şu şekilde;

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açık lise sınavları online olarak uygulanacak.