AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi? MEB AÖL 3.dönem sınav takvimi 2022 ve sınav tarihleri

AÖL sınav tarihleri, açıktan lise bitirmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. İlk iki sınavı tamamlayan adayların gözü açık lise 3.dönem sınavların yapılacağı tarihe çevrildi. MEB 2022 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimini duyurunca AÖL sınavlarının ne zaman, hangi tarihte, Temmuz ayının kaçında yapılacağı netlik kazanacak. İşte AÖL sınav tarihleri MEB 2022
Açık lise sınavları online olarak uygulanacak.
MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak. Henüz MEB'den açık lise sınavın tarihi hakkında bir duyuru yayınlanmadı.
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılıyorlar. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremiyorlar.
Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası diploma bilgileri, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerindeki adres bilgilerine göre (il-ilçe), ilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine aktarılmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerimizin ilgili mevzuat gereği kendi sorumluluklarında olan Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerindeki adres bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir. Müdürlüğümüz tarafından sistem üzerinde yapılan diploma aktarımından sonra, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine öğrencilerimizden başka il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezlerine diploma gönderim talepleri gelmektedir. Ancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin herhangi bir kargo anlaşması olmadığından, başka il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezlerine diplomalarının gönderilmesini talep eden öğrencilerin kargo ücretlerini kendilerinin karşılaması gerekmektedir.
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.