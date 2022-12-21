AÖL sonuçları açıklanıyor… Binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. 9-20 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen sınavın ardından MEB değerlendirme işlemlerini tamamladığında AÖL sınav sonuçları da açıklanmış olacak. Peki; 2022 Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Birinci dönem sınavları 20 Aralık'ta tamamlandı. Sınavın ardından MEB öğrencilerin sınavlarını değerlendirmeye alacak.
Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmazken, aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
AÖL SINAVI İPTAL Mİ OLDU?
AÇIK Öğretim Lisesi 1'inci dönem sınavları, çevrimiçi ortamda 9 Aralık'ta başladı ve 20 Aralık'a kadar devam edecek. Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı olan 1 milyon 207 bin 930 öğrencinin yaklaşık 600 bini sınavlarına girdi. Sınavların 11 günlük erişim süresi henüz dolmadan, yani süreç devam ederken sınav sırasında kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal ediliyor.