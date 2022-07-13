AOSB’de boş sanayi parseli kalmadı

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, bölgede yaklaşık 50 yıl önce atılan tohumların meyvelerini verdiğini, isabetli yer seçimi sayesinde yüzde 100 doluluğa ulaşmayla birlikte yeni genişleme alanları bulabildiklerini kaydetti. Başkan Sütcü, aktif olarak bin 600 hektar üzerinde faaliyet gösterdiklerini ve boş sanayi parselin kalmadığını belirterek, "100 hektarlık genişleme alanımızda çalışmalarımız sürüyor. Daha önce başvurusunu yapmış olduğumuz ve bakanlıkça da kabul edilerek 2020 Aralık ayında kesinleşen 600 hektarlık genişleme alanımızı da olabildiğince kısa sürede hazır hale getireceğiz" diye konuştu.

KESİNTİSİZ ÜRETİM

Başkan Sütcü, karma bir yapıya sahip bölgede sanayicilere sorunsuz ve kesintisiz üretim imkanlarını en uygun koşullarda sağlama gayretinde olduklarını belirterek, "Ülke ekonomisine üretim gücüyle güç katan, istihdam kapasitesiyle Adana'nın işgücü ihtiyacını önemli ölçüde sırtlayan bölgemizde; Elektrik, doğalgaz, kullanma suyu, atık su, yağmur suyu, yol yapım ve onarım hizmetleri, itfaiye teşkilatı ve hizmetleri gibi sanayicilere sunulan temel hizmetle etkili, ekonomik ve kaliteli şekilde sunulmaktadır. Her projemizde çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir bir politika benimsiyoruz" diye konuştu.