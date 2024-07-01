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Giriş Tarihi: 1.7.2024 14:35 Son Güncelleme: 1.7.2024 15:57

AOSB’DE ilk 500’de 17 firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023” araştırmasının sonuçlarına göre, listede Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 17 firma yer aldı. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, üretim, ihracat ve istihdamları ile ürüterek büyüyen Türkiye’ye omuz veren tüm sanayicileri tebrik ederek, Adana sanayisinin bundan çok daha fazlasını başaracak kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AOSB’DE ilk 500’de 17 firma yer aldı

Bekir Sütcü, AOSB'de yüzde 100 doluluk olduğuna dikkati çekerek, yeni genişleme alanlarının devreye girmesiyle birlikte sıralamadaki firma sayısının artacağına inandığını ifade etti. Başkan Sütcü, Adana'nın köklü sanayi geçmişi ile Türkiye'nin cazibe merkezi konumunu her dönemde koruduğunu vurgulayarak, bölgelerindeki yeni genişleme alanlarının yanı sıra Doğu Akdeniz'deki diğer yatırımların devreye alınmasıyla birlikte bölgenin geleceğinin çok parlak olacağına inandığını ifade etti.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu İSO 500 2023 sıralamasında, AOSB'de faaliyet gösteren Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 41'nci, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 47'nci, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 60'ncı, Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 77'nci, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 157'nci, Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 162'nci, Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. 300'ncü, Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. 330'ncu, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 350'nci, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 362'nci, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 373'ncü, ADM Besin ve Tarım A.Ş. 395'nci, Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş. 409'ncu, Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 442'nci, Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 469'ncu, Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. 483'ncü, Hektaş Ticaret T.A.Ş. ise 484'ncü sırada yer aldı.

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AOSB’DE ilk 500’de 17 firma yer aldı
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