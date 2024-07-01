AOSB’DE ilk 500’de 17 firma yer aldı

Bekir Sütcü, AOSB'de yüzde 100 doluluk olduğuna dikkati çekerek, yeni genişleme alanlarının devreye girmesiyle birlikte sıralamadaki firma sayısının artacağına inandığını ifade etti. Başkan Sütcü, Adana'nın köklü sanayi geçmişi ile Türkiye'nin cazibe merkezi konumunu her dönemde koruduğunu vurgulayarak, bölgelerindeki yeni genişleme alanlarının yanı sıra Doğu Akdeniz'deki diğer yatırımların devreye alınmasıyla birlikte bölgenin geleceğinin çok parlak olacağına inandığını ifade etti.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu İSO 500 2023 sıralamasında, AOSB'de faaliyet gösteren Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 41'nci, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 47'nci, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 60'ncı, Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 77'nci, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 157'nci, Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 162'nci, Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. 300'ncü, Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. 330'ncu, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 350'nci, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 362'nci, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 373'ncü, ADM Besin ve Tarım A.Ş. 395'nci, Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş. 409'ncu, Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 442'nci, Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 469'ncu, Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. 483'ncü, Hektaş Ticaret T.A.Ş. ise 484'ncü sırada yer aldı.