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Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:47 Son Güncelleme: 20.12.2023 11:50

AOSB’de kadın sanayici dayanışması

Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli olarak faaliyetlerine devam eden Kadın Sanayiciler Platformu Üyeleri, firma ziyaretleri kapsamında, Kambeton A.Ş.’nin konuğu oldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AOSB’de kadın sanayici dayanışması

Kadın Sanayiciler Platformu Üyeleri, Kambeton A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Beril Baykam Paksoy ve Yönetim Kurulu Üyesi İdil Baykam tarafından konuk edildiler.

Platformun kurucu üyelerinden Merve Sütcü, 2016 yılından kurulan AOSB Kadın Sanayiciler Platformu tarafından 2024 yılında yürütülecek olan etkinliklerin oluşturulan komiteler tarafından belirlendiğini kaydetti. Sütcü, gerek AOSB'de gerekse diğer lokasyonlarda faaliyetine devam eden işletmelerin faaliyet konuları hakkında bilgi almak ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunabilmek amacıyla firma ziyaretlerine devam edileceğini söyledi.


Programda, platform üyelerine yatırımlarının inşaat sürecinde, yapı güvenliği için dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme yapılıp, beton obje atölyesi düzenlendi. Program, platform üyelerinin, istediği kalıbı seçtikten sonra, çimento harcını hazırlayıp kalıplara dökerek kurumaya bırakılması ile son buldu.

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AOSB’de kadın sanayici dayanışması
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