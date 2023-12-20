AOSB’de kadın sanayici dayanışması

Kadın Sanayiciler Platformu Üyeleri, Kambeton A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Beril Baykam Paksoy ve Yönetim Kurulu Üyesi İdil Baykam tarafından konuk edildiler.

Platformun kurucu üyelerinden Merve Sütcü, 2016 yılından kurulan AOSB Kadın Sanayiciler Platformu tarafından 2024 yılında yürütülecek olan etkinliklerin oluşturulan komiteler tarafından belirlendiğini kaydetti. Sütcü, gerek AOSB'de gerekse diğer lokasyonlarda faaliyetine devam eden işletmelerin faaliyet konuları hakkında bilgi almak ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunabilmek amacıyla firma ziyaretlerine devam edileceğini söyledi.



Programda, platform üyelerine yatırımlarının inşaat sürecinde, yapı güvenliği için dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme yapılıp, beton obje atölyesi düzenlendi. Program, platform üyelerinin, istediği kalıbı seçtikten sonra, çimento harcını hazırlayıp kalıplara dökerek kurumaya bırakılması ile son buldu.