Apart otelde biri kadın iki gencin cesedi bulundu

İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasıyla odaya giren ekipler, üniversite öğrencisi İrem Polat'ı yatakta ağzından köpük gelmiş halde hareketsiz, Mehmet Selim Yaşar'ı ise ipte asılı buldu. Hayatlarını kaybettiği belirlenen İrem Polat ve Mehmet Selim Yaşar'ın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.