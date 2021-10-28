Apart otelde uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı

Adana'da polis, uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratını aldığı bir apart otele baskın düzenledi; 3 kişiyi yakaladı. Zanlıların odalarında yapılan aramalarda; 33 gram metamfetamin, 6 gram sentetik kannabinoid, 6 adet 'Extacy' adlı sentetik uyuşturucu hapla birlikte kırmızı ve yeşil reçete ile verilen, aynı zamanda 'uyuşturucu' etkisi de olan 48 adet hap bulundu. Operasyon da gözaltına alınan 3 kişi, "Satıcı değil, içiciyiz" savunmasını yaptı ama tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTELDE UYUŞTURUCU SATIŞI

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez ilçe Çukurova'da yer alan bir apart otelde uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu otelin önünde pusuya yatıp, ihbara konu olan zanlıları takibe aldı. Gerekli delileri toplayan ekipler, daha sonra operasyon için düğmeye bastı. Şok baskında Ö.I. (32) ve ağabeyi O.I. (39) ile birlikte M.Y., (32) odalarına gözaltına alındı.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Zanlılar kıskıvrak yakalanırken, oda da yapılan aramalarda da 33 gram metamfetamin, 6 gram sentetik kannabinoid, 6 adet 'Extacy' adlı sentetik uyuşturucu hapla birlikte kırmızı ve yeşil reçete ile verilen, aynı zamanda 'uyuşturucu' etkisi de olan 48 adet de hap ele geçirildi. Operasyon da gözaltına alınan 3 kişi, "Satıcı değil, içiciyiz" savunmasını yaptı ama tutuklanarak cezaevine gönderildi.