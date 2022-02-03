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Giriş Tarihi: 3.2.2022 10:39 Son Güncelleme: 3.2.2022 10:48

Apart otelin resepsiyonunda ölü bulundu

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Apart otelin resepsiyonunda ölü bulundu

Denizli’de 56 yaşındaki adam çalıştığı apart otelin resepsiyonunda ölü bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde bir apart oteli işleten Halit Yıldız'dan (56) ailesi bir süre haber alamadı.

Meraklanan ailesi Yıldız'ın çalıştığı apart otele geldi. Aile, Yıldız'ın hareketsiz bir şekilde resepsiyonda yattığını gördü. Aile, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Aprt otele gelen sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışması yaptı. Ardından 56 yaşındaki Halit Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Resepsiyonda ölü bulunanan adamın kesin ölüm bedeni otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

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Apart otelin resepsiyonunda ölü bulundu
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