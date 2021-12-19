Haberler Yaşam Haberleri Apartman dairesinde sülükle tedavi ölümün eşiğine getirdi
Giriş Tarihi: 20.12.2021

Apartman dairesinde sülükle tedavi ölümün eşiğine getirdi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Apartman dairesinde sülükle tedavi ölümün eşiğine getirdi
Vücudunda hemoroit oluşan 42 yaşındaki Ebru B., yaşadığı sıkıntıdan kurtulmak için birçok kez tedavi oldu. Hemoroitten bir türlü kurtulamayan genç kadın, yaptığı araştırmada sülük tedavisinin iyi geldiğine dair yorumlar okudu. Bunun üzerine Fatih'te zilinin üzerinde 'Sağlıkçı' yazan bir apartman dairesine biden Ebru B. sözde sağlık merkezinde işlem odasına alındı. Sedyeye yatan kadına işlem başlatıldı. Kadının hemoroidine yapıştırılan sülük bir türlü tutunamadı. İddiaya göre doktor olduğunu söyleyen görevli hemoroidi jiletle kesti. Ebru B.'ye pis kanın akıtılması için hemoroidin jiletle kesilmesinin zorunlu bir durum olduğu söylendi. Doktor, kanamanın bir gün süreceğini söyleyerek seans ücretini aldı ve Ebru B.'yi taburcu etti.

ARABADA KAN AKTI
Esenler'deki evine gitmek üzere özel bir araca binen kadının kanaması arttı. Öyleki kan aracın koltuğuna da bulaştı. Eve gittiğinde kendisinden geçen kadın, banyoya girmek istediği sırada bilincini kaybetti. Saatlerce banyoda kalan ve yoğun kan kaybeden kadın, annesinin eve gelmesiyle ölümden kurtuldu. Annesinin 112 Acil Servisi aradı. Eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ebru B., tedavi edildi.

DAİREDE SÜLÜKLER BULUNDU
Ebru B.'nin şikayeti üzerine yapılan araştırmada, söz konusu dairenin Mehmet D. adına kiralandığı, işlemi ise Bağcılar'da aile hekimliğinde hemşire olarak görev yapan Fatma K.'nin yaptığı tespit edildi. Polis dairede yaptığı araştırmada ameliyathane şekline çevrilen odada kavanozlar içinde sülükler buldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den asgari ücret 2022 ve AGİ desteği açıklaması: 'Herkese var'
Son dakika: Usta sanatçının acı günü! İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe feci şekilde hayatını kaybetti!
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları anlattı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan faiz indirimi mesajı: Benden başka bir şey beklemeyin
Son dakika! Türkiye Ekonomi Modeli’ne peş peşe destek: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Yılın son Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte masadaki konular
Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 4 gol var kazanan yok! Dev derbi nefes kesti...
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan tepki çeken hareket! Canlı yayında ses teknikerini tokatladı
AGİ'de büyük artış! Milyonlarca çalışanın maaşına nasıl yansıyacak
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'A sert tepki: Hükümete saldırmanın versiyonlarını aramayın, bizimle baş edemezsiniz
ARKADAŞINA GÖNDER
Apartman dairesinde sülükle tedavi ölümün eşiğine getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA