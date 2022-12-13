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Giriş Tarihi: 13.12.2022 14:18

Apartman girişine bırakılan çöp torbasında yeni doğmuş bebek bulundu

İstanbul Beylikdüzü’nde bir apartmanın girişinde çöp poşeti içinde bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu. Apartmanın giriş katında güvenlik görevlisi tarafından bulunan bebek hastanede kontrol altına alındı. İlk kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Apartman girişine bırakılan çöp torbasında yeni doğmuş bebek bulundu

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bir apartmanın girişinde sabah 08.00 sıralarında çöp poşeti içinde bırakılan bir bebek bulundu. Bebeğin ağlama sesini duyan binanın güvenlik görevlisi, sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği muayene ettikten sonra sağlıklı olduğunu tespit etti.

Apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek hastaneye kaldırılırken bebeği apartman girişine çöp poşeti içerisinde bırakan anne ve babanın bulunması için polis geniş çaplı araştırma başlattı.

Apartmanın ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Hastanede yapılan kontrollerde bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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Apartman girişine bırakılan çöp torbasında yeni doğmuş bebek bulundu
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