Apartman girişine bırakılan çöp torbasında yeni doğmuş bebek bulundu

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bir apartmanın girişinde sabah 08.00 sıralarında çöp poşeti içinde bırakılan bir bebek bulundu. Bebeğin ağlama sesini duyan binanın güvenlik görevlisi, sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği muayene ettikten sonra sağlıklı olduğunu tespit etti.
Apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek hastaneye kaldırılırken bebeği apartman girişine çöp poşeti içerisinde bırakan anne ve babanın bulunması için polis geniş çaplı araştırma başlattı.