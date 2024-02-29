Apartman içerisindeki kavgada kan aktı; 1 ölü, 3 yaralı

Olay gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre M.B. adlı şahıs ile aile yakınları arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Apartman içerisinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.B. apartman içerisinde etrafa rastgele ateş açtı. Apartman içerisinde yaşanan gürültüye bakmak için dışarı çıkan Seyfettin Horoz (61) ve D.A. (27) ile ismi öğrenilemeyen iki kişi daha rastgele açılan ateş sonrası yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Seyfettin Horoz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan 3 kişinin hastanede tedavileri devam ederken olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı M.B. mahkemeye sevk edildi.