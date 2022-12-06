Haberler Yaşam Haberleri Apartmanda büyük panik! Sarsılan bina tahliye edildi
Giriş Tarihi: 6.12.2022 18:29 Son Güncelleme: 6.12.2022 18:31

Apartmanda büyük panik! Sarsılan bina tahliye edildi

Bursa'da bir temel kazısı sırasında yan binada kayma meydana geldi. Büyük paniğin yaşandığı 4 katlı apartman tahliye dildi. Binanın bulunduğu sokak ise çökme riskine karşı trafiğe kapatıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Apartmanda büyük panik! Sarsılan bina tahliye edildi

İznik ilçesi Maltepe Caddesi Cambaz Sokak'ta 4 katlı bir apartman, hemen yanı başındaki temel kazma çalışmaları sırasında sarsıldı. Apartman sakinlerinin büyük panik yaşadığı bina tahliye edildi. Apartmanın altında bulunan bir iş yeri de boşaltıldı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, çökme riskine karşı Cambaz sokak trafiğe kapatıldı. 15 yıl önce inşa edildiği öğrenilen apartmanın, yandaki temel kazma çalışmaları nedeniyle kaydığı ileri sürüldü.

Bölgedeki incelemeler sürüyor.

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Apartmanda büyük panik! Sarsılan bina tahliye edildi
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