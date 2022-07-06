Apartmanın 6’ncı kat balkonundan düşen çocuk öldü

Balıkesir Edremit Atatürk Mahallesi Kalkım Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katında oturan Hamit ailesinin 2,5 yaşındaki çocukları Muhammet Hamit, iddiaya göre balkonda oynarken düştü. 6'ncı kattan düşen Hamit'i gören çevre sakinleri aileyle beraber Hamit'i özel otomobilleriyle Edremit Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hamit'in hastanede yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.