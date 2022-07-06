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Giriş Tarihi: 6.7.2022 20:50

Apartmanın 6'ncı kat balkonundan düşen çocuk öldü

DHA
Apartmanın 6’ncı kat balkonundan düşen çocuk öldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, bir apartmanın 6'ncı katındaki dairenin balkonundan düşen Suriye uyruklu 2,5 yaşındaki Muhammet Hamit yaşamını yitirdi.

Balıkesir Edremit Atatürk Mahallesi Kalkım Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katında oturan Hamit ailesinin 2,5 yaşındaki çocukları Muhammet Hamit, iddiaya göre balkonda oynarken düştü. 6'ncı kattan düşen Hamit'i gören çevre sakinleri aileyle beraber Hamit'i özel otomobilleriyle Edremit Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hamit'in hastanede yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Apartmanın 6'ncı kat balkonundan düşen çocuk öldü
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