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Giriş Tarihi: 11.6.2022

Apartmanın çatısında korkutan yangın

Apartmanın çatısında korkutan yangın
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi Dobruca Caddesinde 5 katlı bir apartman çatısında çıkan yangında, dumanı gören apartman sakinleri kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek istedi. Çatı arasında bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşmasının ardından büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Çatıya müdahale için çıkan 3 kişi ise bulundukları yerde mahsur kaldı. Dumandan etkilenmemek için çatının uç kısmına kadar ilerleyen apartman sakinleri olay yerine gelen merdivenli itfaiyeyle mahsur kaldıkları çatıdan kurtarıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. İHA

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Apartmanın çatısında korkutan yangın
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