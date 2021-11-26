Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı Teşvikiye Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında yaşandı. İki kişi, bir iş yerinden 5 parça kesilmiş bakır klima kablosunu çaldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Harbiye Polis Merkezi Suç Araştırma ve Önleme Bürosu Polisleri; açık kimliklerini tespit ettikleri S.E. ve Y.T. isimli iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde çaldıkları bakır kablolar ve kabloları kestikleri kerpeten ele geçirildi.

Apartmanları soyuyorlardı, kısa sürede yakalandılar | Video

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Harbiye Polis Merkezi Suç Araştırma ve Önleme Bürosu Polisleri; Şişli'de apartmanlarda yaşanan ve failleri aranan benzer hırsızlık olaylarını da incelemeye aldı. Olayların yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri tek tek detaylı bir şekilde incelendi. Şüphelilerin Şişli İlçesi'ne bağlı Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın alüminyum korkuluklarını çaldıkları da belirlendi. Harbiye Polis Merkezi Amirliği'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.