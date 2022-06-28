İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı olan Harbiye ve 19 Mayıs Mahalleleri'nde bir kişi; üç farklı binanın girişlerinde bulunan kameralı diyafonları çaldı.
Apartmanların kameralı diyafonlarını çalan hırsız yakalandı | Video
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayları gerçekleştiren ve açık kimliğini kısa süre içerisinde tespit ettikleri S.S.'yi Şişli'de yakalayarak gözaltına aldı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.