Haberler Yaşam Haberleri Apartmanların kameralı diyafonlarını çalan hırsız yakalandı
Giriş Tarihi: 28.6.2022 09:47 Son Güncelleme: 28.6.2022 10:08

Apartmanların kameralı diyafonlarını çalan hırsız yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Apartmanların kameralı diyafonlarını çalan hırsız yakalandı

İstanbul’da apartmanların kameralı diyafonlarını çalan bir kişi; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı olan Harbiye ve 19 Mayıs Mahalleleri'nde bir kişi; üç farklı binanın girişlerinde bulunan kameralı diyafonları çaldı.

Apartmanların kameralı diyafonlarını çalan hırsız yakalandı | Video

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayları gerçekleştiren ve açık kimliğini kısa süre içerisinde tespit ettikleri S.S.'yi Şişli'de yakalayarak gözaltına aldı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda tüm emekli-memur maaşları hesabı! Zam farkı 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
FLAŞ | SURVİVOR KİM ELENDİ, 27 Haziran 2022 kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu!
SON DAKİKA: 2022 Asgari ücret zammı için öne çıkan formül ve rakamlar belli oldu! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın 85 yaşında vefat etti! Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan asgari ücret sinyali geldi! 'Hayırlı olsun' dedi ve zam için tarih verdi!
Son dakika: Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'den CHP'ye çağrı: Pisliklerin üzerini örtmeyin
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Damga vuracak transfer için Real Madrid ile masaya oturuldu…
Emekli zammı oranı enflasyonun üzerinde hesaplanıyor! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Apartmanların kameralı diyafonlarını çalan hırsız yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA