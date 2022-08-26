Apex: Ölüm Adası konusu ile bilim kurgu sevenlerden tam not alıyor. Aksiyon filmlerinin efsanesi Bruce Willis'in başolünde yer aldığı film Apex Ölüm Adası oyuncuları ile göz dolduruyor. Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Apex Ölüm Adası filmi konusu ne? Apex Ölüm Adası filmi oyuncuları kim?

APEX: ÖLÜM ADASI KONUSU

Thomas Malone (Bruce Willis), işlemediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski polistir. Ona, ölümcül bir Apex oyununda hayatta kalması karşılığında özgürlüğü vadedilir. Altı avcı, adada başka bir insanı avlama zevki için para ödemektedir ve bu seferki av Thomas'tır. Teklifi kabul eden Thomas, avcıların elinden kurtulup özgürlüğüne kavuşabilecek midir?

APEX ÖLÜM ADASI OYUNCULARI

Bruce Willis

Neal McDonough

Alexia Fast

Robert Laenen

Lochlyn Munro

Megan Peta Hill