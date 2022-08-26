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Giriş Tarihi: 26.8.2022 11:31

Apex Ölüm Adası filmi konusu ne? Apex Ölüm Adası filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Apex Ölüm Adası filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Ölümcül bir oyun içinde hayatta kalması karşılığında vaatler verilen eski bir polisin hayatını konu alan film bilim kurgu, aksiyon ve macera türünde. Peki Apex Ölüm Adası filmi konusu ne? Apex Ölüm Adası filmi oyuncuları kim?

Apex Ölüm Adası filmi konusu ne? Apex Ölüm Adası filmi oyuncuları kim?

Apex: Ölüm Adası konusu ile bilim kurgu sevenlerden tam not alıyor. Aksiyon filmlerinin efsanesi Bruce Willis'in başolünde yer aldığı film Apex Ölüm Adası oyuncuları ile göz dolduruyor. Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Apex Ölüm Adası filmi konusu ne? Apex Ölüm Adası filmi oyuncuları kim?

APEX: ÖLÜM ADASI KONUSU

Thomas Malone (Bruce Willis), işlemediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski polistir. Ona, ölümcül bir Apex oyununda hayatta kalması karşılığında özgürlüğü vadedilir. Altı avcı, adada başka bir insanı avlama zevki için para ödemektedir ve bu seferki av Thomas'tır. Teklifi kabul eden Thomas, avcıların elinden kurtulup özgürlüğüne kavuşabilecek midir?

APEX ÖLÜM ADASI OYUNCULARI

Bruce Willis

Neal McDonough

Alexia Fast

Robert Laenen

Lochlyn Munro

Megan Peta Hill

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Apex Ölüm Adası filmi konusu ne? Apex Ölüm Adası filmi oyuncuları kim?
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