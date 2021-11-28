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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Apple’ın hatasını buldu 20 bin dolar kazandı

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Apple’ın hatasını buldu 20 bin dolar kazandı

Teknoloji devi Apple'ın birçok güvenlik açığını genç bir Türk ortaya çıkardı. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu, Türkiye'nin en büyük alışveriş sitelerinden birinde yazılım geliştirici olarak çalışan Rıza Sabuncu (25), tespit ettiği hatalar sayesinde başta Apple'dan olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. Sabuncu, ikisi bu ayda olmak üzere son 1,5 yılda teknoloji devi Apple'ın çeşitli güvenlik açıklarını bulup bildirerek toplamda 20 bin dolar ile ödüllendirildi.

Sabuncu "Apple'da bulduğum ilk güvenlik zafiyetini bildirmemle ödül kazanmam beni yenilerini bulmaya itti. İlk olarak 2020'nin Mayıs ayında cep telefonumu garanti kapsamında göndermek için Apple canlı destek ile iletişime geçtiğim sırada telefonumun seri numarasını gördüm, bu farklı bir servisten geliyordu, bu servisi biraz kurcaladıktan sonra sohbet kısmında destek alan herkesin cihazlarının seri numaralarına erişebildim. Bu sorunu bildirdiğimde sorun çok kısa sürede giderildi ve ödül kazandığımı bana ilettiler. İlerleyen süreçte de hataları bulup ilettim ve bulduğu açıklardan dolayı toplamda 20 bin dolarlık ödül kazandım. Bunun yanı sıra farklı teknoloji şirketleri ya da sitelerden de hatalarını bulup ödül kazandım. Örneğin, bir hosting firmasından 2 bin sterlin ödül kazanmıştım" diye konuştu.

ADINA TEŞEKKÜR
Sabuncu, son 1,5 yılda Apple'dan toplamda 5 kez ödül kazandığını belirterek, "Bu ödüller; üçü 2 bin 500, biri 5 bin, biri de 7 bin 500 dolar olmak üzere toplamda 20 bin dolar. Apple'a gönderdiğim her güvenlik açığıyla ödül kazanmadım, ödül kazanamadığım güvenlik açıkları için teşekkür ettikleri bir sayfa var ve orada defalarca adımı yazıp teşekkürlerini ilettiler" dedi.
Teknoloji ve yazılım şirketleri, programlarının, sitelerinin ya da yazılımlarının olası hatalarını bulmak ve açıkları hızlı bir şekilde gidermek amacıyla kullanıcılar için ödüllü Bug bounty (hata avı) ismi verilen programları düzenliyor. Hataları bulan kişiler ise bunu bildirip şirketler tarafından hatanın durumu, önemi vb. kriterlere göre çeşitli miktarlarda ödüllendiriliyor.

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